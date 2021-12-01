Матвиенко: Москва никогда не давала Киеву повод заявлять о «российской агрессии» против Украины

Заявления Киева о якобы подготовке России к «нападению» на Украину являются ложью, не имеющей под собой никаких оснований. Об этом 1 декабря сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Москва никогда не давала Киеву повод делать заявления о некой «российской агрессии» против Украины. Третьи страны пользуются «ослабевшими» украинскими властями, чтобы нагнетать антироссийскую истерию, добавила она.

«Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, это вранье, это грязная политика. Это неправда и истерия в собственных целях. Россия не собиралась, не собирается и не будет собираться нападать на Украину», — уточнила Матвиенко.

При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. РФ не планирует воевать ни с Украиной, ни с другими странами.