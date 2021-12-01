Бывшего замглавы Магнитогорска Измалкова задержали по делу о взяточничестве

Силовики задержали экс-заммэра Магнитогорска Валерия Измалкова по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, несколько лет назад злоумышленник совершил денежную сделку — за взятку он передал бизнесмену в собственность государственный участок земли. В отношении Измалкова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом за незаконные действия.

Политик на протяжении 10 лет занимал пост вице-мэра по имущественным вопросам. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Ведется дальнейшее расследование.