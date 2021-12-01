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Последняя зима губернатора Беглова? Как власти Петербурга зарывают себя под снегом

Россия
Последняя зима губернатора Беглова? Как власти Петербурга зарывают себя под снегом

Губернатор Петербурга Александр Беглов попал под шквал критики после зимнего «апокалипсиса» в городе. Драма продолжается с 27 ноября: Северную столицу завалило снегом, на дорогах образовались десятибалльные пробки, на тротуарах — снежное «месиво» и гололед, делающие передвижение практически невозможным. Однако бороться со стихией в Смольном не спешат.

Вместо этого чиновники предлагают горожанам отложить поездки на личных автомобилях и не парковать машины в неположенных местах — это якобы «создает трудности для уборки снега». При этом снегоуборочных машин в городе местные жители практически не видят, как и прогресса в подходе администрации губернатора к «снежной проблеме» — год назад Петербург настигла аналогичная ситуация.

Как выяснили журналисты, снегоуборочный автопарк в городе обеспечен техникой всего на 30–40%. Сказалась на ситуации и нехватка кадров: вместо двух водителей на машину заполняемость штата составляет всего 1,7 человека на единицу устаревшей спецтехники. Последний раз парк обновлялся в 2011 году, а срок службы нужных машин — около 10 лет. Кроме того, во втором по численности населения городе России наблюдается дефицит снегоплавильных станций.

Последняя зима губернатора Беглова? Как власти Петербурга зарывают себя под снегом
Невские Новости  / Наталья Казакова

Претензии горожане высказывают не абстрактным чиновникам, а лично губернатору Беглову. Соцсети забиты возмущенными комментариями и фотографиями заваленных снегом улиц. Примечательно, что при этом на коммунальные услуги из регионального бюджета тратятся колоссальные деньги, да еще и федеральная помощь активно привлекается, подчеркивает политолог Юрий Самонкин. Он не одобрил предложение Смольного петербуржцам отказаться от личных авто.

«Пересаживать людей на общественный транспорт — неконструктивная идея. Будет колоссальная загрузка метрополитена, наземного общественного транспорта. Ситуация — палка о двух концах: с одной стороны, гражданам надо меньше "радикалить" в этом отношении, с другой — местные власти могли бы учитывать опыт аномальных природных явлений и быстро на них реагировать. А для этого надо развивать соответствующую социальную инфраструктуру», — отметил Самонкин в беседе с корреспондентом «ПС».

Последняя зима губернатора Беглова? Как власти Петербурга зарывают себя под снегом
Невские Новости  / Наталья Казакова

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.

Подробнее о том, как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки — в нашей статье.

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