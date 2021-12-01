Последняя зима губернатора Беглова? Как власти Петербурга зарывают себя под снегом

Губернатор Петербурга Александр Беглов попал под шквал критики после зимнего «апокалипсиса» в городе. Драма продолжается с 27 ноября: Северную столицу завалило снегом, на дорогах образовались десятибалльные пробки, на тротуарах — снежное «месиво» и гололед, делающие передвижение практически невозможным. Однако бороться со стихией в Смольном не спешат.

Вместо этого чиновники предлагают горожанам отложить поездки на личных автомобилях и не парковать машины в неположенных местах — это якобы «создает трудности для уборки снега». При этом снегоуборочных машин в городе местные жители практически не видят, как и прогресса в подходе администрации губернатора к «снежной проблеме» — год назад Петербург настигла аналогичная ситуация.

Как выяснили журналисты, снегоуборочный автопарк в городе обеспечен техникой всего на 30–40%. Сказалась на ситуации и нехватка кадров: вместо двух водителей на машину заполняемость штата составляет всего 1,7 человека на единицу устаревшей спецтехники. Последний раз парк обновлялся в 2011 году, а срок службы нужных машин — около 10 лет. Кроме того, во втором по численности населения городе России наблюдается дефицит снегоплавильных станций.

Невские Новости / Наталья Казакова

Претензии горожане высказывают не абстрактным чиновникам, а лично губернатору Беглову. Соцсети забиты возмущенными комментариями и фотографиями заваленных снегом улиц. Примечательно, что при этом на коммунальные услуги из регионального бюджета тратятся колоссальные деньги, да еще и федеральная помощь активно привлекается, подчеркивает политолог Юрий Самонкин. Он не одобрил предложение Смольного петербуржцам отказаться от личных авто.

«Пересаживать людей на общественный транспорт — неконструктивная идея. Будет колоссальная загрузка метрополитена, наземного общественного транспорта. Ситуация — палка о двух концах: с одной стороны, гражданам надо меньше "радикалить" в этом отношении, с другой — местные власти могли бы учитывать опыт аномальных природных явлений и быстро на них реагировать. А для этого надо развивать соответствующую социальную инфраструктуру», — отметил Самонкин в беседе с корреспондентом «ПС».

Невские Новости / Наталья Казакова

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.

Подробнее о том, как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки — в нашей статье.