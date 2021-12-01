Единственный в мире стадион с натяжной крышей открылся к ЧМ-2022 в Катаре

Предпоследний футбольный стадион «Аль-Бейт», который примет матчи первенства мира 2022 года, открылся в Катаре. Об этом сообщается на сайте Верховного комитета по проведению и наследию турнира.

Как уточняет пресс-служба ведомства, стадион является уникальным, потому что это единственная в мире арена с натяжной крышей.

Официальная церемония открытия состоялась перед первым групповым матчем в рамках Кубка арабских наций по футболу между национальными командами Катара и ОАЭ. Во время торжественного мероприятия выступила иракская певица Рахма Рияд, а открытие стадиона и арабского чемпионата сопровождалось ярким фаер-шоу.

Напомним, в конце прошлого месяца в Дохе запустили специальные часы, которые ведут обратный отсчет до старта ЧМ-2022.