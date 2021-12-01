Песков заявил, что Путин обратится к участникам съезда «Единой России» 4 декабря

Российский глава государства Владимир Путин примет участие в съезде партии «Единая Россия». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следует отметить, что данное мероприятие состоится 4 декабря в столице. По словам Пескова, лидер страны обратится к участникам съезда. Заявление пресс-секретарь Кремля сделал во время разговора с журналистами.

«Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет ежегодную «большую пресс-конференцию» 23 декабря в очном формате. Соответствующее заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.