Норкин порадовал публику шуткой о курящей бабушке в больнице

Телеведущий Андрей Норкин вспомнил новый анекдот на передаче «Место встречи». На этот раз он позабавил аудиторию остротой о курящей пенсионерке на приеме у врача.

Журналист часто рассказывает шутки на передаче. При помощи удачной байки Норкин завершает дискуссию на ток-шоу или просто поддерживает разговор. Обычно его анекдоты носят политический или остросоциальный характер, а юмор ведущего находит отклик в студии и разряжает часто непростую обстановку.

В свежем выпуске программы он решил при помощи байки порадовать публику, но анекдот Норкина о курящей трубку пенсионерке «взорвал» аудиторию. Ведущий привел разговор пенсионерки с врачом медик порекомендовал пациентке бросить курить.

«— Будете продолжать курить — до 70 не доживете. — Мне уже 75! Моя бабушка курила до 93 лет, а потом померла. — Почему померла? — Трубку потеряла», — пошутил журналист.

Ранее Норкин удивил зрителей шуткой про одесского дворника дядю Яшу. Действие происходит осенью, пока работник подметает улицу. Из окна соседнего дома высовывается местный житель и делает замечание, потому что звуки уборки «сбивают с ритма весь квартал». Дядя Яша прислушивается к реплике, после чего его метла начинает убирать в такт с ускорившейся ходьбой.