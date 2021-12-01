Песков считает, что Путин составит компанию Лукашенко во время посещения Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин, скорее всего, составит компанию белорусскому главе государства Александру Лукашенко во время посещения Крыма. Соответствующим мнением поделился пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, заявление Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским, крайне важно. Он добавил, что не сомневается в том, что лидеры РФ и Белоруссии осуществят поездку в Крым вместе.

«Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», — рассказал прес-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе.