Путин выразил надежду на окончательную победу над коронавирусом

Коронавирус должен когда-нибудь исчезнуть, а жизнь — вернуться в нормальное русло. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов, которая традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Путин поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности в России, при этом отметив непростую эпидемиологическую ситуацию.

«Когда-нибудь эта зараза (коронавирус. — Прим. ред.) должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить и жизнь должна вернуться в нормальное русло», — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин призвал к объединению усилий всего международного сообщества на фоне пандемии коронавируса. По словам президента, «коварная инфекция далеко не побеждена», и одержать над ней верх в одной отдельно взятой стране самостоятельно не получится.