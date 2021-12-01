Большая пресс-конференция президента России Путина состоится 23 декабря в очном формате

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча с журналистами пройдет в очном формате. Представители СМИ будут свободно задавать вопросы главе государства в обычном режиме, добавил Песков.

На прошлой неделе представитель Кремля сообщил, что пресс-конференция Путина состоится до Нового года. При этом он не стал называть конкретной даты мероприятия, отметив, что встречу президента с журналистами могут организовать в любой день.

Президент России проводит большую пресс-конференцию каждый год. В прошлом году она состоялась 17 декабря. Путин общался с журналистами, находясь в резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ задавали ему вопросы из Центра международной торговли в Москве.