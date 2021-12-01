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Замглавы минстроя Ставропольского края пойдет под суд за незаконную вырубку лесов

Россия
Замглавы минстроя Ставропольского края пойдет под суд за незаконную вырубку лесов

В ходе следственной проверки в отношении заместителя руководителя министерства строительства Ставропольского края было по факту незаконной вырубки лесов в Кисловодске было заведено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления прокуратуры, передает РИА Новости.

Следователи установили, что в ходе модернизации здания городской больницы были незаконно вырублены более 2,6 тысячи деревьев. Ущерб оценили в 31 млн рублей.

Замглавы минстроя Ставропольского края пойдет под суд за незаконную вырубку лесов
ФБА «Экономика сегодня»  / Степан Яцко

По информации правоохранительных органов, чиновник знал, что пересадка деревьев в этом месте невозможна, а факт вырубки будет считаться незаконным, однако все равно заключил договор с подрядчиком.

«По результатам их [материалов проверки] рассмотрения в отношении заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий», — отмечается в сообщении пресс-службы. 

Ранее прокуратура Ставрополья заинтересовалась информации о жителе региона, который истязал своих пасынков, а также запрещал им носить нижнее белье.  

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