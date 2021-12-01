Матвиенко на «Правительственном часе» с Лавровым рассказала шутку про русских и военкомат

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила в ходе «Правительственного часа» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В анекдоте речь шла о военкомате и русских.

Министр иностранных дел 1 декабря выступил в Совфеде на «Правительственном часе». Сенаторы обсудили тему агрессивной риторики западных оппонентов в отношении РФ. Матвиенко дала свой комментарий по этому вопросу.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко призвала «так называемых партнеров» иметь это в виду.

Глава МИД РФ ранее заявил, что Москва будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО. Лавров также указал на менторский и высокомерный тон оппонентов, который российская сторона намерена пресекать.