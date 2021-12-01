Гроб Александра Градского утонул в цветах на церемонии прощания

Гражданская панихида по народному артисту РФ Александру Градскому проходит в Москве. Родные, друзья, коллеги и поклонники несут к гробу легендарного музыканта огромное количество цветов.

Церемония прощания с композитором проходит в театре Градского с 10:00 по московскому времени. Люди выстроились в огромную очередь, чтобы проводить мэтра в последний путь.

Гроб с телом композитора водрузили на главную сцену театра, а уже через несколько минут он буквально утонул в цветах, пишет «ПолитЭксперт». Большое число неравнодушных поклонников пришли проститься с музыкантом.

После окончания гражданской панихиды состоятся похороны артиста на Ваганьковском кладбище. Певца похоронят на 43-м участке рядом с могилами актрисы Светланы Мизери и сценариста Александра Черных.

Композитор скончался в ночь на 28 ноября. Врачи боролись за жизнь мэтра в течение двух суток после того, как его госпитализировали с подозрением на инсульт. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга.