Жертвами крушения парома в Нигерии стали более 20 человек

Паром с 47 пассажирами на борту затонул в Нигерии. В результате трагедии погибли более 20 человек, в том числе школьники. О ЧП в африканской стране сообщает газета Daily Mail and General Trust.

Крушение судна произошло на севере Нигерии, в штате Кано. Согласно имеющейся информации, паром перевернулся и пошел ко дну во время переправы через реку Ватари.

Известно, что среди пассажиров, находившихся на борту, были учащиеся мусульманской школы в Багваи. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники экстренных служб региона, которые сразу же приступили к оперативным действиям. В результате удалось спасти семерых нигерийцев. В настоящий момент поиски остальных пассажиров продолжаются.