Власти Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Власти Тюменской области приняли решение расширить список граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Прививку от коронавируса необходимо сделать сотрудникам культуры, работникам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и представителям СМИ в Тюменской области. Завершить цикл вакцинации они должны не позднее 14 января 2022 года. Об этом сообщили в управления Роспотребнадзора региона.

«Расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами», — отмечается в сообщении.

Также обязательная вакцинация введена для сотрудников детских игровых комнат, агентств по туризму, охранных предприятий. Организацией прививки должны будут заниматься работодатели.