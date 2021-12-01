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Чиновника из московской мэрии поймали с поддельным сертификатом о вакцинации

Происшествия
/ Обновлено: 01 декабря 2021 12:43
Чиновника из московской мэрии поймали с поддельным сертификатом о вакцинации

Сотрудника мэрии Москвы поймали с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении чиновника проводится доследственная проверка. Установлено, что он предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса. Известно, что сотрудник работает начальником одного из отделов департамента городского имущества Москвы.

Ранее депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров заявил, что за подделку документов о вакцинации «надо расстреливать».

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