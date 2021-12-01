Градского похоронят на Ваганьковском кладбище рядом со звездой «Мегрэ у министра» Мизери

Певца, автора песен и композитора Александра Градского похоронят 1 декабря на Ваганьковском кладбище. Могила заслуженного деятеля искусств России будет находиться недалеко от места захоронения народной артистки РСФСР Светланы Мизери.

Семья и близкие Градского прощаются с артистом в здании его театра в Москве. По окончании траурной церемонии гроб с телом звезды доставят на Ваганьковское кладбище, где он обретет вечный покой на 43-м участке.

На том же участке, расположенном в западной части кладбища, нашли свое последнее пристанище многие известные артисты: Борис Васильев, Альберт Филозов, Святослав Бэлза и звезда фильма «Мегрэ у министра» Светланой Мизери, — ее могила будет ближе всего к месту захоронения композитора.

Александра Градского не стало 28 ноября, он скончался в 02:10 по Москве в больнице, куда его 26 ноября доставили с подозрением на инсульт. Причиной его смерти называют инфаркт головного мозга.