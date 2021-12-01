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Лавров не увидел ничего плохого в подаренной Эрдогану карте «тюркского мира»

Политика
Лавров не увидел ничего плохого в подаренной Эрдогану карте «тюркского мира»

Поддержание связи с соотечественниками является абсолютно нормальным процессом для любого государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Россия тоже может составить аналогичную карту, актуальную для себя. Тогда придется закрасить практически весь мир из-за огромной российской диаспоры.

«Я не вижу ничего зазорного в том чтобы поддерживать связи с соплеменниками... И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников», — сказал он.

Ранее стало известно, что глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели подарил президенту своей страны карту «тюркского мира». В его состав вошла часть России.

#россия #турция #лавров