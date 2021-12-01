Толпа поклонников Градского с цветами пришла почтить память композитора в Москве

Известный музыкант и поэт Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Огромное количество его поклонников пришло на прощание с великим артистом.

Церемония прощания со звездой проходит в театре «Градский Холл». У входа в здание еще до начала мероприятия собралась длинная очередь из почитателей его творчества. Люди с цветами пришли проводить музыкант в последний путь, сообщает «ПолитЭксперт».

Похоронят Градского на Ваганьковском кладбище. Напомним, что артист скончался на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга ночью 28 ноября. Накануне трагической гибели его экстренно госпитализировали с симптомами инсульта.