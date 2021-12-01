WhatsApp и iMessage заподозрили в «сливе» данных пользователей ФБР

Журналисты Rolling Stone раскрыли подробности работы американских спецслужб в мессенджерах и соцсетях. Если верить инфографике, опубликованной организацией Property of the People, Федеральному бюро расследований (ФБР) проще всего получить доступ к переписке пользователей в мессенджерах WhatsApp и iMessage, а также в соцсети Facebook.

При этом Apple и WhatsApp в свое время превратились в многомиллиардных гигантов индустрии именно благодаря «проповедям» о защите конфиденциальности, иронизируют авторы Rolling Stone. Технологический эксперт Центра демократии и технологий (Center for Democracy and Technology) Мэллори Кнодел считает, что «самые популярные приложения для обмена зашифрованными сообщениями в то же время являются наиболее доступными» для ФБР.

Презентуя WhatsApp американский медиамагнат Марк Цукерберг заявлял, что сформировал «видение, ориентированное на конфиденциальность». Между тем в документе, датированном 7 января 2021 года, перечисляются многочисленные «поводы», с помощью которых силовики с легкостью могут получить доступ к личным данным любого пользователя.

wikipedia.org / Anthony Quintano / CC BY 2.0

WhatsApp предоставил спецслужбам «законный доступ» к зашифрованной информации больше, чем любой другой мессенджер, обращают внимание западные эксперты. В пресс-службе поспешили объяснить, что администраторы мессенджера «тщательно изучают, проверяют и отвечают на запросы правоохранительных органов в соответствии с законодательством».

«Данные, которые WhatsApp предоставляет правоохранителям, фиксируют, какие пользователи разговаривают друг с другом, когда они это делают, какие пользователи у них есть в адресной книге. Передача этих данных может иметь серьезные последствия для людей, которые ищут способы общаться безопасно и анонимно, такие как журналисты, работающие с конфиденциальными источниками, или активисты, которые сталкиваются с правительственными угрозами и наказаниями», — обращают внимание в Rolling Stone.

Под угрозой также находятся пользователи iMessage (приложением Apple во всем мире пользуются 1,3 миллиарда человек). Согласно инфографике, по первому же запросу ФБР компания обязана предоставить данные о пользователе за последние 25 дней, включая людей, которые искали данного пользователи в iMessage. Представители Apple отказались отвечать на вопросы журналистов.