Скончался сыгравший в фильме про Бонда «Живи и дай умереть» актер Томми Лейн

Каскадер и киноактер Томми Лейн, сыгравший антагониста Джеймса Бонда в фильме «Живи и дай умереть», скончался на 84-м году жизни.

Об этом сообщила дочь артиста Камала. Она добавила, что Лейн погиб после продолжительной борьбы с хронической обструктивной болезнью легких. Актер сыграл харизматичного злодея в восьмом фильме бондианы «Живи и дай умереть» 1973 года.

Также мужчина работал каскадером. Томми Лейн занимался музыкой и был джазовым исполнителем, играл на трубе и флюгельгорне в нью-йоркском клубе Blue Note в 1980-е. У него осталась супруга, семеро детей, приемный сын и несколько внуков и правнуков.