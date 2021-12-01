Глава Крыма Аксенов снял запрет на работу общепита в ночное время

Рестораны и сети общественного питания вновь могут работать по ночам. Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности, передает РИА Новости.

Ранее работа кафе с 23:00 до 8:00 была запрещена. Такое решение было принято властями Крыма в рамках введения мер по борьбе с распространение коронавирусной инфекцией. Отметим, ограничения сняты только для тех заведений, где весь персонал имеет личные QR-коды, свидетельствующие о наличии прививки.

Невские Новости / Сергей Борода

«Ограничения не распространяются на деятельность в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, на фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат или QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании или QR-код», — отмечается в новой версии указа.

Также сообщается, что для работы потребуется направить обращение в свободной форме на имя главы региона, приложив при этом необходимые документы, на основании которых и будет приниматься решение об отмене ограничений для конкретных заведений.