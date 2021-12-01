«Ошейник Европы». Почему Швеция отказалась от вступления в НАТО

Швеция стремится к безопасности и стабильности, поэтому не будет добиваться членства в НАТО. Такое заявление сделала новоиспеченный премьер-министр Магдалена Андерссон, и ее позицию, по мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, можно понять. Отказ главы правительства от вступления в Североатлантический альянс был ожидаемым, сообщил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

После франко-шведской войны (1805-1810 годы) скандинавское государство старается избегать столкновений и уже успела закрепить за собой статус нейтрального государства. По этой причине Швеция никогда не стремилась вступить в НАТО, отметил Литовкин.

Однако в последние три десятилетия Стокгольм начал тесно сотрудничать с Альянсом. В 1994 году страна присоединилась к программе «Партнерство ради мира», в 2002-м отправила свои войска в Афганистан. По сей день шведы регулярно принимают участие в совместных с НАТО маневрах, несмотря на то, что не состоят в рядах военного блока.

«Они активно сотрудничали с НАТО и продолжат это делать, как это делает Финляндия. Так северо-западные страны проявляют определенную солидарность с другими европейскими государствами [с 1995 года Швеция и Финляндия являются членами Евросоюза – прим. ред.], которые входят в НАТО, но при этом соблюдают свой нейтралитет», — пояснил Литовкин.

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Когда в 1995 году Швеция вступила в Европейский союз (ЕС), она была вынуждена отказаться от своего нейтрального амплуа. Дело в том, что в 2007 году страны ЕС подписали Лиссабонский договор. Документ гласит, что в случае нападения на одну из стран блока ее союзники обязаны оказать всестороннюю поддержку.

Спустя два года этот принцип был закреплен и в национальной «доктрине безопасности» Швеции, которую одобрили в Риксдаге. Некоторые утверждения оттуда, по сути, и процитировала госпожа Андерссон, озвучив стратегию нового правительства и подтвердив нежелание страны вступать в НАТО.

«Свобода от военных альянсов хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. <...> Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство-член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции», — сказала Андерссон, практически слово в слово процитировав заявление 2009 года.

По словам Литовкина, Швеция слишком гордится своей независимостью, чтобы променять ее на вступление в Альянс. Ведь это автоматически превратит европейскую страну в очередную пешку в руках США.

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«Швеция не хочет полностью переходить под руководство США, потому что НАТО — это инструмент США, это ошейник на шее Европы, с помощью которого США решают свои проблемы не только на европейском континенте. Швеция не хочет быть втянута в дополнительное противостояние с Россией, участвовать в войнах, которые не в ее национальных интересах, и которые проводят США, заставляя членов Альянса участвовать в них», — подчеркнул военный обозреватель.

При этом собеседник «ПС» обратил внимание, что отказ от вступления в НАТО поддерживают далеко не все жители страны. По данным The Hill, опрос общественного мнения трехлетней давности показал, что 43% шведов высказываются за интеграцию с Альянсом, а выступают против только 37%.

Кроме того, в конце 2020 года Риксдаг большинством голосов официально принял «опцию вступления в НАТО» и настоятельно рекомендовал правительству этим воспользоваться. Однако старый кабмин под управлением предшественника Андерссон Стефана Левена выходку депутатов воспринял в штыки. Там посчитали, что Швеции достаточно плотного сотрудничества с военным блоком.