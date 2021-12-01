Польша продлила запрет на посещение прилегающих к белорусской границе территорий

Варшава пролонгировала запрет, связанный с въездом на приграничные с Белоруссией территории. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

В стране до 2 декабря действует режим чрезвычайного положения. Он распространяется на граничащие с Белоруссией земли. Согласно режиму ЧП, на территории могут находиться только местные жители и владельцы специальных разрешений. Государство приняло решение о продлении ограничений.

«С завтрашнего дня вступят в силу три постановления, касающиеся охраны восточной границы Польши. Наиболее важным из них является запрет на пребывание в районе, где до сих пор действовало чрезвычайное положение. Это правило мы вводим на три месяца», — подчеркнул Каминьский в Twitter.

Ранее Варшава пригрозила Минску полным закрытием общей границы. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Польшу о серьезных последствиях подобного шага, передает телеканал «360».