МИД Турции выступил против антироссийских санкций

Министерство иностранных дел Турции не поддерживает антироссийские санкции. Об этом заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

Дипломат выступил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге. По словам Чавушоглу, санкции против России не решат проблему, как это не случилось в прошлом. Министр отметил, что ограничения вводились против разных стран и показали свою неэффективность.

«Мы, как Турция, верим в правильный баланс между сдерживанием и диалогом», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

С помощью санкций не получится помочь Украине или другой стране, уточнил Чавушоглу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что главы МИД стран Альянса выступили за необходимость диалога с Россией. Политик подтвердил готовность дипломатов к взаимодействию.