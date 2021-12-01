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МИД Турции выступил против антироссийских санкций

Политика
МИД Турции выступил против антироссийских санкций

Министерство иностранных дел Турции не поддерживает антироссийские санкции. Об этом заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

Дипломат выступил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге. По словам Чавушоглу, санкции против России не решат проблему, как это не случилось в прошлом. Министр отметил, что ограничения вводились против разных стран и показали свою неэффективность.

«Мы, как Турция, верим в правильный баланс между сдерживанием и диалогом», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

С помощью санкций не получится помочь Украине или другой стране, уточнил Чавушоглу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что главы МИД стран Альянса выступили за необходимость диалога с Россией. Политик подтвердил готовность дипломатов к взаимодействию.

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