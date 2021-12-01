Захарова: к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве

Москва рассматривает отъезд российских дипломатов из США в качестве высылки, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, государство рассматривает требование американцев именно как высылку. Дипломат отметила, что Москва намерена реагировать соответствующим образом.

«К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет», — подчеркнула Захарова.

Помимо этого, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что это решение не является выбором Москвы. По ее словам, стране подобную игру навязали американские партнеры.

Также в МИД РФ уточнили, что в случае, если США не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов, до 1 июля Россию покинет еще одна группа сотрудников американской дипмиссии.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров рассказал, что ответ Российской Федерации на любые попытки вмешаться во внутренние дела страны всегда будет жестким. По его словам, Москва намерена продолжить защищать права каждого народа отстаивать свои интересы.