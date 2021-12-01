Александр Овечкин не набрал ни одного очка в матче с «Пантерз»

Российские форварды клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не смогли набрать очков во встрече с «Флоридой Пантерз» и завершили матч с показателем полезности «-1».

«Флорида» вырвала победу у столичного коллектива в домашнем матче в рамках регулярного сезона-2021/22 НХЛ. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счетом 5:4. По ходу игры подопечные Питера Лавиолетты имели комфортное преимущество (4:1), но в третьем отрезке пропустили четыре шайбы. Не смог спасти вашингтонскую команду и голкипер Илья Самсонов, отразивший рекордные 46 бросков из 51.

«Флорида» идет первой в турнирной таблице нынешнего сезона на Востоке, «Вашингтон» — на третьем месте. Обе команды имеют в своем активе по 33 очка.