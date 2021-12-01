Шугалей: зарплаты петербуржцев оказались далеки от обещанных Бегловым 100 тысяч рублей

Санкт-Петербург не попал в первую десятку российских регионов по уровню зарплат, обратил внимание в своем Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей.

Шугалей отметил, что, согласно исследованию РИА Новости, только 15,3% работающих в Северной столице специалистов получают выше 100 тысяч рублей. При этом величина среднего дохода горожан находится в диапазоне от 32 до 72 тысяч.

По данным «Петростата», средняя зарплата в Петербурге в августе достигала 69,5 тысячи рублей. Шугалей подчеркнул, что эти данные определены с учетом переезда в регион ПАО «Газпром», сотрудники которого получают «топовую» заработную плату.

Социолог напомнил, что Смольный в 2019 году обещал рост средней зарплаты до 100 тысяч рублей. Вероятно, в 2022 году губернатор Александр Беглов ожидает финансового чуда, добавил социолог.