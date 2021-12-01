Коронавирус оказался способен ухудшить течение болезней сердца

Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты могут столкнуться с ухудшением состояния сердца и сосудов. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Людям, которые переболели коронавирусом, следует пройти углубленную диспансеризацию. При необходимости специалисты скорректируют терапию на базе лекарств, отметил Бойцов.

«Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесенной COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов», — предупредил кардиолог, слова которого приводятся в пресс-службе Минздрава России.

Часто людям после коронавируса необходимо посетить консультации кардиолога или терапевта. Бойцов напомнил, что эффективным способом защиты от заражения инфекцией является вакцинация. Также следует соблюдать масочный режим и дистанцию в публичных местах.