Захарова: под влиянием «Саммита за демократию» сколачивается очередная прозападная коалиция

«Саммит за демократию», который Соединенные Штаты хотят провести в декабре, указывает на лицемерие США. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

По словам Захаровой, сама идея является «опасной и лицемерной». Своим мнением она поделилась в среду в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Нужно смотреть не только на форму объединения под какой-то идеей стран в таком формате, но, собственно, на саму идею. А сама идея опасна не только из-за своей лицемерности, потому что не могут говорить и учить демократии, свободе и правам человека страны, которые не просто их не соблюдают, а вообще ни во что не ставят (их. — Прим. ред.) в своей повседневной жизни», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

Кроме того, по мнению Захаровой, данное мероприятие способствует разобщению мирового сообщества. Под влиянием саммита «сколачивается очередная прозападная коалиция», добавила она.

Ранее сообщалось, что российская сторона обеспокоена фактическим отказом киевских властей от мирного урегулирования в Донбассе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.