Навальный подал жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана Артеменко

Алексей Навальный обжаловал приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Жалоба осужденного блогера поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции, дата рассмотрения пока не назначена.

В июне 2020 года Навальный опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором фронтовик поддержал внесение поправок в Конституцию РФ. Под ним он написал комментарии, которые носили заведомо ложный характер и порочили честь и достоинство пожилого человека. Вину Навальный не признал.