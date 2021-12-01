Захарова сообщила о предстоящей встрече Лаврова с госсекретарем США Блинкеном в Стокгольме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров очно пообщается с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Стокгольме. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стороны встретятся в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Мероприятие проходит 1 и 2 декабря. Захарова анонсировала переговоры Лаврова с Блинкеном и несколькими представителями других стран.

«Запланированы двусторонние встречи главы российской внешнеполитической службы с верховным представителем ЕС по иностранным делам, политике безопасности, соответственно с действующим председателем ОБСЕ министром иностранных дел Швеции, генсекретарем ОБСЕ, госсекретарем США, министром иностранных дел Австрии, Британии, Венгрии, Испании, Сербии и Турции», — подчеркнула дипломат.

Ранее государственный секретарь посетил Ригу, передает телеканал «360». Он нанес визит в латвийскую столицу, чтобы принять участие в министерской встрече Североатлантического альянса.