Город в Калифорнии провозгласил себя республикой и отказался подчиняться властям штата

Город Оровилл в штате Калифорния объявил себя «конституционной республикой». Американские СМИ пишут, что городской совет одобрил решение подавляющим большинством голосов. Местные чиновники даже оформили специальную декларацию, которая гласит:

«Любые исполнительные распоряжения, изданные руководством штата Калифорния или федеральным правительством Соединенных Штатов, которые превышают или явно нарушают наши конституционно защищенные права, не будут исполняться городом Оровилл в отношении его граждан».

Пресса сообщает, что причина такой инициативы со стороны городских властей – усталость местных жителей от суровых карантинных ограничений. В частности, родителей заставляют прививать детей в возрасте от 12 лет, чтобы они имели право посещать школу. Впрочем, решение совета Оровилла вряд ли повлияет на обстановку в городе, посетовал мэр Чак Рейнольдс.

«Это лишь служит напоминанием людям о том, при каком правительстве мы живем, и что у них есть личный выбор и гражданские свободы», — заявил управленец.

Тенденция на «отсоединение» в Соединенных Штатах наблюдается давно. Особенно ей подвержены «синие» штаты, которые симпатизируют кандидатам от Демократической партии США. Американские журналисты отмечают, что небольшие населенные пункты в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне все чаще изъявляют желание отделиться и следовать собственным законам.