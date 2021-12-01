Забайкальские Дед Мороз и Снегурочка привились от коронавируса

Дед Мороз прошел процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции в Забайкальском крае. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков.

Отмечается, что забайкальский Дед Мороз вакцинировался от коронавируса заранее, чтобы к моменту наступления праздников у него сформировался иммунитет к COVID-19. Записаться на вакцинацию Деду Морозу помогла Снегурочка.

«Теперь Дед Мороз и Снегурочка могут подарить забайкальским детям безопасный праздник», — отметил Кулаков в беседе с РИА Новости.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, к числу которых относятся «ЭпиВакКорона», «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак». Как сообщает телеканал «360», в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков.