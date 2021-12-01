Психолог Нестик призвал правильно организовать вакцинацию для переубеждения антипрививочников

Грамотно организованная кампания вакцинации против коронавируса может переубедить антипрививочников. Такое мнение выразил завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

Проведение экскурсий в красную зону для людей, которые выступают против прививки, является малоэффективной мерой, считает специалист. На подобные предложения откликаются только убежденные антипрививочники, которые хотят вынести свою позицию на всеобщее обозрение. В итоге публика запоминает аргументы противников прививки. Эффективным способом является правильная организация прививочной кампании, отметил врач.

«Нужно больше рассказывать о том, как организована вакцинация. Говорить о том, что ее проводят квалифицированные врачи. Что человек, который хотел бы привиться, сможет пройти тестирование и исключить у себя противопоказания. Нужно гарантировать организацию таких условий, чтобы люди не заразились, сидя где-то в очереди в пункте вакцинации», — подчеркнул Нестик в разговоре с РБК.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Как сообщает телеканал «360», компания Moderna намерена разработать новую вакцину против штамма коронавируса «Омикрон».