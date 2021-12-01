Врач Супонева предупредила о риске неврологических осложнений после тяжелого COVID-19

Коронавирусная инфекция, перенесенная в тяжелой форме, может грозить неврологическими осложнениями. Об этом рассказала научный консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ «Научный центр неврологии» Наталья Супонева.

По словам специалиста, развитие неврологических осложнений после коронавируса наблюдается в 7-84% случаев, если верить разным данным. Супонева отметила, что взаимосвязь прослеживается между подобными недугами и среднетяжелыми, тяжелыми формами COVID-19.

«Люди переносят коронавирусную инфекцию, возвращаются к учебе, к своим обязанностям и не могут с ними справиться и это действительно очень большая проблема», — цитирует медика «Интерфакс».

Супонева добавила, что самыми частыми последствиями коронавируса оказываются изменение обоняния и вкуса, головные боли, а также синдром хронической усталости. Подобные осложнения встречаются у каждого третьего переболевшего.

Одним из последствий COVID-19 также можно считать появление заикания. Причиной такого поведения является логоневроз, сообщает телеканал «360».