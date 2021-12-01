Тема похищения россиян с территории других стран и их незаконная экстрадиция в США станет основной на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Гостями станут глава Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Общественные деятели расскажут самые резонансные истории. Кроме того, Тэрада ответит на вопросы, как Правительство Финляндии, нарушив собственное законодательство, исполнило преступные указания спецслужб США в случае с самой общественницей.

По словам правозащитников, Финляндия как выдающая страна несет полную ответственность за последующие нарушения прав выдаваемых граждан в США, даже если эти действия санкционированы Вашингтоном, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также по видеосвязи ситуацию прокомментируют международный консультант Совета Европы Александр Суржин из Страсбурга и правозащитник Руди Дэвис из США.

Пресс-конференция состоится в четверг, 2 декабря, начало в 16:00.