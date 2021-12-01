Запрещенное в России аниме стало рекламой президентских выборов в Гондурасе

Аниме «Тетрадь смерти» (запрещено в РФ) использовали в качестве рекламы президентских выборов в Гондурасе. Неизвестно, как повлиял на решение граждан такой креатив местных политтехнологов, однако явка в этом году составила более 68% — это в несколько раз больше, чем на прошлых выборах 2017 года.

На распространенном в Facebook баннере один из главных героев аниме Лайт Ягами держит в руках черную тетрадь, вопреки канону ставшую избирательным бюллетенем. По сюжету оригинала, Ягами в руки попадает артефакт бога смерти — так называемая «тетрадь смерти», с помощью которой подросток может убивать людей, просто записывая их имена. Сначала школьник руководствуется «справедливыми» мотивами, пытаясь радикальным методом спасти общество от преступности. Однако столь неограниченная власть извращает героя, превращая его в жестокого убийцу с комплексом бога.

В «Наблюдательном комитете демократической молодежи Гондураса» решили обыграть идею, сравнив всевластие «тетради смерти» с избирательным бюллетенем.

«Сила в ваших руках. Голосуйте! Бездействие не вызывает никакой реакции. Если не проголосуете, то будет бесполезно жаловаться, когда не сможете найти работу и возможности — все решат за вас!», — сказано в объявлении.

Попытки популяризировать выборы среди молодежи оценили не все. Так житель Тегусигальпы Кевин Хернандез скептически отметил в комментариях, что «не стоит пытаться выделиться с помощью классики аниме — мы знаем, что выборы уже проиграны».

В организации же утверждают, что страной «правят преступники» из-за равнодушия избирателей: комитет призывает «выйти из апатии» и проголосовать за любого кандидата.

«Если бы было возможно записать имена в "Тетрадь смерти"*, Конгресс Гондураса был бы уже пуст. Но поскольку такой тетради не существует, вы должны пойти и проголосовать, чтобы отстранить коррупционеров от власти», — отметили в «Наблюдательном комитете демократической молодежи Гондураса».

Накануне стало известно, что президентские выборы в Гондурасе выиграла социалистка Сиомара Кастро. Супруга свергнутого в 2009 году президента Мануэля Селайи стала первой в истории страны женщиной-президентом. Как повлияла на итоги голосования аниме-агитация — неизвестно.

Около года назад суд в Петербурге запретил распространение этого аниме-сериала в России. В нем обнаружили призывы к суициду, демонстрацию насилия и нетрадиционных отношений.

* — запрещено к распространению в России по решению суда.