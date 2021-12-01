Коломяжский проспект в Петербурге затопило из-за дефекта трубы

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с наводнением близ станции метро «Пионерская», расположенной в Приморском районе города. Как сообщили представители пресс-службы «Водоканала», причиной наводнения стал дефект трубы.

Наводнение в Приморском районе образовалось утром 1 декабря. Петербургские водители разместили видеоролик с места событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», на котором видно, как автомобили проезжают по затопленному Коломяжскому проспекту.

В комментариях к публикации пользователи сравнили Коломяжский проспект с Венецией и обратили внимание на неготовность администрации губернатора Петербурга Александра Беглова к погодным изменениям. По мнению комментаторов, дефект возник из-за мороза.

«Обычное дело, сначала город был не готов к снегу 30 ноября, а потом трубы были не готовы к морозам и рванули», — отметил пользователь Артем А.

Вытекание было локализовано сотрудниками «Водоканала» лишь к пяти утра. После этого были проведены работы по откачке воды и очистке дороги от наледи.

Днем ранее, 30 ноября, жители Санкт-Петербурга столкнулись с десятибалльными пробками на дорогах. Причиной тому стал сильный снегопад, вызванный циклоном «Бенедикт», а также некачественная уборка дорог.