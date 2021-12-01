С заботой о детях. В Швеции министром образования стал трансгендер

Бывший директор школы 51-летняя Лина Аксельссон Килблом, которая полжизни была мужчиной, назначена на пост министра образования и культуры Швеции. Решение приняла новоиспеченный премьер-министр Магдалена Андерссон, занявшая пост главы местного правительства 30 ноября. Благодаря ей Килблом стала первым в истории страны трансгендером, получившим правительственную должность.

Сторонница ЛГБТ сделала операцию по смене пола в конце 90-х, но рассказать об этом общественности решилась лишь в 2015 году, опубликовав откровенную книгу «Понравлюсь ли я тебе сейчас?». Позднее в интервью различным шведским изданиям она раскрывала все новые и новые подробности своей жизни. Например, о том, что хотела стать девочкой будучи еще трехлетним ребенком.

«Есть фотографии, на которых я в детстве стою голая на высоких каблуках моей матери и в розовом лифчике», – цитирует интервью трансгендера 2018-го года RT .

facebook.com / Lina Axelsson Kihlblom

Гендерный «трансфер» женщина завершила в возрасте 25 лет. Когда правда о ее половой принадлежности раскрылась, Килблом получила поддержку широкой общественности, отмечают в шведском издании Expressen. В то время она уже успела поработать директором нескольких школ в столице и зарекомендовала себя, как эффективный управленец.

С 2018 года вплоть до назначения министром сменившая пол Лина возглавляла управление по делам детей и образования в администрации города Нюнесхамн.

Известно, что после смены пола Килблом была замужем. Брак продлился около пяти лет, за это время пара успела усыновить двоих детей. Сейчас им по 13-14 лет. Развелись супруги за два года до того, как трансгендер рассказала всему миру о своей «тайне».