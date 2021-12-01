Трамп высмеял отстранение от работы на CNN брата бывшего губернатора Нью-Йорка

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал решение канала CNN отстранить от выполнения обязанностей сотрудника и брата экс-губернатора Нью-Йорка Криса Куомо. Он иронично отреагировал на известие.

Журналиста отстранили от работы из-за скандала с его родственником. Выяснилось, что сотрудник CNN пытался помочь брату, получая информацию о поворотах в его деле за счет своих связей. Бывшего губернатора Эндрю Куомо обвинили в домогательствах 11 женщин. Экс-президент высмеял отстранение брата экс-руководителя города.

«Хорошие новости для всех телезрителей, Криса Куомо отстранили на неопределенный срок! Главный вопрос — дело в его кошмарном рейтинге... или потому что его брат больше не губернатор? Скорее всего и то и другое», — отметил Трамп.

Ранее журналист Майкл Бом оценил шансы на переизбрание экс-главы государства, передает телеканал «360». Он уверен, что Трамп может вновь стать президентом, если рейтинг действующего американского лидера Джо Байдена продолжит стремительно падать.