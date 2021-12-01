QR-коды вводятся в Приморье для посещения всех непродовольственных магазинов

Власти Приморского края расширили сферу действия системы QR-кодов. Теперь их необходимо предъявлять во всех магазинах розничной торговли непродовольственными товарами.

Гражданам следует предъявлять цифровой код о вакцинации от коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании при посещении непродовольственных магазинов. Помимо этого, жителям приморья необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Под исключения попадают аптеки, а также торговые точки с продуктами питания и товарами первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Приморье зафиксировано 458 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 364 человека, 5 умерли.