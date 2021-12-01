Сотни россиян не могут покинуть Доминикану из-за задержки рейса

Около сотни российских туристов застряли в доминиканском аэропорту из-за задержки рейсового самолета на 20 часов. Однако воздушное судно так и не прилетело.

«Мы должны были вылетать в 8 утра по местному времени, а сейчас уже на 4 часа следующего дня», — рассказали граждане России.

По их словам, самолет, на котором они должны вернуться домой, находится в Петербурге. Авиакомпания, как и туроператор, ничего не смогли ответить по этому вопросу своим пассажирам. В Северной столице была объявлена посадка на самолет. Однако позже сообщили о задержке из-за сильного снегопада.

В отеле, в котором проживали туристы, с пониманием отнеслись к ситуации и разрешили им остаться еще на один день. Отмечается, что другие авиалайнеры следовали согласно расписанию.