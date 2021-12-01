Замглавкома Тихоокеанским флотом России попытались «обвинить» в госизмене на Украине

Созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» обвинила российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского в «государственной измене», а также «создании и руководстве преступной организацией».

В распространенном сообщении указано, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта «дела» на должность командующего ВМС страны. Однако Березовский прилюдно отказался выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

Такие действия можно расценивать как «проведение подрывной деятельности против Украины», сочли в руководстве страны. Березовский не единственный оказался в немилости со стороны властей. В феврале этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции в отношении 10 лиц из бывшего высшего офицерского состава страны, в этот же список угодил и замглавкома Тихоокеанским флотом России.