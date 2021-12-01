Путин призвал к здравомыслию во время диалога с Москвой

Россия может ответить на вероятное появление ударных комплексов у границы, которые будут угрожать Москве. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин во время форума «Россия зовет!».

Путин сообщил, что «красные линии» имеют «умозрительный характер». По словам российского лидера, в вопросе Украины эти линии заключаются в создании угроз для Москвы. Президент России отметил, что в случае появления каких-либо ударных комплексов на территории Украины, Кремль предпримет аналогичные меры в отношении тех, кто представляет угрозу для России.

Глава российского государства выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не дадут никому дойти до этих «красных линий». Сенатор Алексей Пушков комментируя слова Путина, заявил, что Украина, НАТО и США должны отнестись к реплике президента «очень серьезно».