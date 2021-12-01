РБК: половина россиян негативно оценила идею запретить оплату бумажными деньгами

Почти 50% опрошенных жителей России отрицательно отнеслись к идее запретить оплату бумажными купюрами и оставить возможность платить лишь картой или переводом. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ.

Результаты исследования говорят, что 47% опрошенных, среди которых 52% мужчины и 42% женщины, в негативном ключе оценили инициативу отказаться от бумажных купюр, 26% отнеслись к этой идее положительно.

За покупки и услуги безналичным способом расплачиваются 45% респондентов. Наличный и безналичный методы в равной степени применяют 28% опрошенных. Наличными деньгами обычно околачивают товары и услуги лишь 26% жителей России.

Оплату бумажными средствами в большинстве случаев выбирают россияне в возрасте от 60 лет. Молодое население и россияне от 35 до 44 лет свой выбор отдают безналичному расчету, передает РБК.