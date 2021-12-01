Немецкие читатели Der Spiegel призвали США не трогать «Северный поток — 2»

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, посвященную блокированию американского оборонного бюджета республиканцами из-за вопроса о санкциях в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2».

Республиканцы недавно заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на фоне призывов обсудить «российскую угрозу». Лидер этой партии Митч Макконнелл сообщил, что республиканцы не поддержат документ без необходимого обсуждения этого вопроса, а также снабжения Киева вооружением и санкций по российскому трубопроводу.

Пользователь MrSpock написал, что энергетическая политика Евросоюза вообще никак не связана с Вашингтоном. По словам комментатора, это дела Европы, а не США.

Читатель Grimso задался вопросом, почему для США является нормальным вмешательство в энергетическую политику других государств. Комментатор Sebastian-K подчеркнул, что Германии и Европе с таким партнером и враги не нужны.