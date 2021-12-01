Байден четыре раза неправильно назвал новый штамм коронавируса за одно выступление

Американский лидер Джо Байден предпринял четыре попытки выговорить слово «Омикрон», но каждый раз у него выходила неудача.

Во время обращения президент США призвал американцев ставить прививки и ревакцинироваться против коронавируса, чтобы максимально защититься от штамма «Омикрон». При этом Байден никак не мог запомнить название нового варианта коронавируса.

На выступлении американский лидер минимум четыре раза назвал штамм «омникроном». Однако это не первая оговорка главы государства. Байдена уже давно стали узнавать по многочисленным оговорками и длинным паузам.

Ранее он перепутал имена внучки и сына. В марте текущего года Байден забыл имя министра обороны США Ллойда Остина. Его президент США просто обозначил как «парень вон там». Многие считают, что причиной таких оговорок является преклонный возраст президента, которому уже 79 лет.