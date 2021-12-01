Бывший депутат Рады Мураев призвал Киев изменить модель управления страной

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что Украине нужно изменить модель управления страной. По мнению экс-парламентария, это необходимо, чтобы сделать страну успешной.

Мураев заявил, что Украина является успешной, когда она богатая. По словам экс-депутата, Киев будет обладать сильной армией, если он будет зарабатывать на этих военных. Однако пока Украина воюет сама с собой, то «ни о каком будущем говорить нельзя», констатировал экс-парламентарий.

Бывший депутат подчеркнул, что инвесторы и рабочие покидают Украину. По этой причине нужно договориться об условиях, которые будут подходить всем регионам страны. По словам Мураева, у каждого региона должна быть максимальная свобода в рамках территориальной целостности, а также нужно право вето на глупые решения, дискредитирующие какую-либо из групп украинцев.