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Кнутов объяснил, как Россия отреагирует на ракетную угрозу со стороны Украины

Россия
Кнутов объяснил, как Россия отреагирует на ракетную угрозу со стороны Украины

Россия обладает и средствами для перехвата гиперзвуковых ракет, и средствами для нанесения удара непосредственно по вражеским позициям, с которых эти ракеты были запущены.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, который прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что России есть, чем ответить на возможное размещение ударных комплексов на территории Украины.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия – пять минут, — заявил российский лидер на форуме «Россия зовет!». — А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас … Я надеюсь, что до этого не дойдет».

Кнутов объяснил, как Россия отреагирует на ракетную угрозу со стороны Украины
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Комментируя это заявление главы государства в эфире радио Sputnik Юрий Кнутов напомнил, что для перехвата гиперзвуковых ракет у России, во-первых, уже есть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» и С-300В4, а также уже поступает на вооружение новый комплекс С-500 «Прометей».

«Второе – у нас есть средства, которые в состоянии нанести удар непосредственно по позициям, с которых запущены ракеты противника», — подчеркнул военный эксперт.

К этим средствам, уточнил Кнутов, помимо ракет различного базирования относятся и самолеты-истребители с ракетами класса «земля-воздух» на борту.

Поэтому любой стране, которая хочет разместить на своей территории угрожающие России ударные комплексы, нужно как следует подумать, надо ли это делать, заключил эксперт.

Кнутов объяснил, как Россия отреагирует на ракетную угрозу со стороны Украины
Федеральное агентство новостей  / 

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