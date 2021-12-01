Кнутов объяснил, как Россия отреагирует на ракетную угрозу со стороны Украины

Россия обладает и средствами для перехвата гиперзвуковых ракет, и средствами для нанесения удара непосредственно по вражеским позициям, с которых эти ракеты были запущены.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, который прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что России есть, чем ответить на возможное размещение ударных комплексов на территории Украины.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия – пять минут, — заявил российский лидер на форуме «Россия зовет!». — А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас … Я надеюсь, что до этого не дойдет».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Комментируя это заявление главы государства в эфире радио Sputnik Юрий Кнутов напомнил, что для перехвата гиперзвуковых ракет у России, во-первых, уже есть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» и С-300В4, а также уже поступает на вооружение новый комплекс С-500 «Прометей».

«Второе – у нас есть средства, которые в состоянии нанести удар непосредственно по позициям, с которых запущены ракеты противника», — подчеркнул военный эксперт.

К этим средствам, уточнил Кнутов, помимо ракет различного базирования относятся и самолеты-истребители с ракетами класса «земля-воздух» на борту.

Поэтому любой стране, которая хочет разместить на своей территории угрожающие России ударные комплексы, нужно как следует подумать, надо ли это делать, заключил эксперт.