Губернатор Калининградской области извинился за задержку с ответами в Instagram

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не успевает ответить всем комментаторам в соцсетях из-за занятости на работе, сообщает издание «Русский запад».

Под опубликованным Алихановым накануне постом появилось много просьб ответить в личной переписке. Некоторые пользователи возмутились отсутствием реакции губернатора. Алиханов объяснил ситуацию в ответе одному из комментаторов.

«Простите меня, пожалуйста, много работы, поэтому не успеваю отвечать всем», — ответил губернатор.

На занятости главы региона сказалась проведенная на больничном из-за коронавируса неделя, отмечает издание. О положительном тесте Алиханова на COVID-19 было объявлено 19 ноября. Губернатор провел неделю в кабинете, пока 26 ноября не получил отрицательный тест на коронавирус.